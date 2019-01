Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,7% trong năm 2018

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (22/1) công bố trong năm ngoái, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc tăng 2,7%. Như vậy, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đã không thể đạt ngưỡng 3% hai năm liên tiếp như kỳ vọng. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 6 năm qua, kể từ năm 2012.Trong năm 2018, các điều kiện đối ngoại trở nên khó khăn hơn, do tranh chấp thương mại Mỹ-Trung kéo dài. Ở trong nước, một số ngành công nghiệp chủ lực như ô tô rơi vào đình trệ, xuất khẩu chíp bán dẫn - trụ cột tăng trưởng trong thời gian qua, cũng đang lung lay nhanh hơn dự kiến. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng năm 2018 vẫn bằng mức dự báo mà BOK đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái.Một quan chức BOK giải thích trong năm qua, xuất khẩu tăng đều đặn về lượng, trong đó chủ yếu nhờ "lực đẩy" của mặt hàng chíp bán dẫn. Trong khi đó, cú sốc từ mâu thuẫn Hàn-Trung liên quan tới vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) đã được giảm nhẹ, tác động tích cực tới xuất khẩu các mặt hàng dịch vụ.Nền kinh tế quý IV năm 2018 tăng trưởng 1% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu so với quý III trước đó, Tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc đạt tăng trưởng 3,1%. Điều này được phân tích là nhờ Chính phủ và các địa phương tăng tốc giải ngân sau khi kết thúc cuộc bầu cửa địa phương.Tiêu dùng Chính phủ trong năm ngoái tăng 5,6%, mức tăng lớn nhất trong 11 năm qua, trong khi tiêu dùng tư nhân tăng 2,8%, mức tăng cao nhất trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, đầu tư xây dựng lại có mức tăng thấp nhất trong vòng 20 năm, kể từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á; đầu tư thiết bị cũng đạt mức thấp nhất trong vòng 9 năm, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.Trong năm ngoái, xuất khẩu tăng 4%, mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm, trong khi nhập khẩu tăng 1,5%. Xu hướng tăng trưởng của ngành chế tạo đã chững lại khi chỉ đạt 3,6%, còn ngành xây dựng lại tăng trưởng âm (-4,2%), mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua. Ngược lại, ngành dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây (2,8%).BOK dự đoán thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt trên 30.000 USD, sau khi lần đầu vượt ngưỡng 20.000 USD trước đó 12 năm.