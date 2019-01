IMF hạ 0,2% dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,5% trong năm nay. Mức dự báo lần này của IMF thấp hơn 0,2% so với dự báo đưa ra cách đây ba tháng. IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng của kinh tế thế giới trong năm sau, từ mức 3,7% xuống 3,6%.Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde nhận định xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế thế giới đang chững lại sau hai năm tăng trưởng vững vàng, nguy cơ đang ngày một lớn hơn.IMF chỉ ra rằng tâm lý đầu tư trên thị trường tài chính đang xấu đi, do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tiếp diễn, lo ngại nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Một số yếu tố rủi ro khác có thể kể đến việc Chính phủ liên bang Mỹ tiếp tục bị đóng cửa kéo dài, khả năng Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào, hay căng thẳng địa chính trị tại khu vực Đông Á và Trung Đông.IMF đề nghị các nước không để nợ Chính phủ ở mức quá cao, đối phó với nguy cơ tăng trưởng chậm lại. Tổng giám đốc IMF khẳng định nền kinh tế thế giới vẫn chưa rơi vào đình trệ, nhưng vẫn cần phải đối phó sớm do các yếu tố rủi ro gia tăng, có thể khiến kinh tế thế giới suy giảm đột ngột.