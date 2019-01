Thêm 5 nạn nhân quấy rối tình dục nữa trong giới trượt băng Hàn Quốc

Photo : KBS News

Liên đoàn trượt băng trẻ Hàn Quốc ngày 21/1 đã mở một buổi họp báo, công bố có 5 nạn nhân khác trong giới trượt băng đã bị quấy rối tình dục, ngoài nữ vận động viên trượt băng tốc độ vòng ngắn Shim Suk-hee.Liên đoàn cho biết một cựu vận động viên trượt băng tiết lộ đã nhiều lần bị một huấn luyện viên thuộc trường Đại học thể thao quốc gia Hàn Quốc quấy rối tình dục khi cô còn chưa tới tuổi vị thành niên. Huấn luyện viên nói trên nhiều lần lấy cớ chỉnh sửa động tác cho cô để choàng tay ôm, hay cưỡng hôn, hoặc rủ ra ngoài xem phim. Do bị từ chối, người này đã có hành vi trả đũa, đánh trượt cô khỏi vòng thi tuyển vận động viên quốc gia. Nạn nhân đã trình báo vụ việc với cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn trượt băng Hàn Quốc Jeon Myung-kyu để "cầu cứu", nhưng ông này chỉ an ủi qua loa, mà không đưa ra bất cứ một biện pháp xử lý, kỷ luật nào với người gây hại. Liên đoàn trượt băng trẻ đã công khai nội dung tin nhắn nói chuyện giữa hai người.Tuy nhiên, Liên đoàn này không công bố danh tính các nạn nhân, ngày tháng hay địa điểm cụ thể do lo ngại có thể gây thiệt hại lần hai cho các vận động viên. Liên đoàn trượt băng trẻ hối thúc Chính phủ Hàn Quốc điều tra toàn bộ các vụ việc quấy rối tình dục trong giới thể thao, đặc biệt là tiến hành thanh tra với Đại học thể thao quốc gia, nơi tập trung phần lớn các nạn nhân.Về điều này, cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn trượt băng Hàn Quốc Jeon Myung-kyu cũng đã mở một buổi họp báo, khẳng định không hề hay biết về vụ việc mà Liên đoàn trượt băng trẻ đưa ra, cho rằng đây là âm mưu hãm hại ông của một số người trong giới trượt băng.