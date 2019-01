Trung Quốc tuyên bố đạt mục tiêu cải thiện ô nhiễm không khí

Photo : KBS News

Bộ Môi trường sinh thái Trung Quốc ngày 21/1 tuyên bố đã đạt được mục tiêu giảm ô nhiễm không khí, yêu cầu Hàn Quốc chấm dứt đổ lỗi cho nước này về vấn đề khói bụi.Theo báo cáo của phía Trung Quốc về tình trạng không khí tại 338 thành phố lớn trên cả nước, có 79,3% số ngày trong năm không khí ở các địa phương đạt mức tốt, cao hơn 1,3% so với năm ngoái.Đặc biệt, nồng độ bụi siêu nhỏ ở thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc, những nơi được cho là phát sinh bụi nhỏ ảnh hưởng tới khu vực Seoul và lân cận thủ đô của Hàn Quốc, nồng độ bụi siêu nhỏ đã giảm hơn 10% so với một năm trước. Ngược lại, tỉnh Sơn Tây nằm ở phía Tây Bắc Trung Quốc lại có tình hình không khí tồi tệ hơn. Đã có 95 công chức thuộc Sở Môi trường sinh thái của tỉnh này bị kỷ luật.Chính phủ Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc không được tiếp tục đổ lỗi về khói bụi phát sinh từ nước này. Bộ Môi trường sinh thái Trung Quốc chỉ ra rằng chất lượng không khí tại Trung Quốc đã được cải thiện hơn 40%, trong khi tình trạng không khí tại Hàn Quốc vẫn giữ nguyên hoặc xấu hơn. Nếu còn tiếp tục đổ lỗi cho nước khác thì Hàn Quốc sẽ mất đi cơ hội giảm nồng độ bụi nhỏ.Gần đây, Trung Quốc có nhiều động thái bác bỏ ảnh hưởng của khói bụi từ nước này đối với Hàn Quốc, do tự tin về tình hình cải thiện chất lượng không khí. Dự kiến trong hội nghị hợp tác môi trường Hàn-Trung kéo dài ba ngày tại Seoul, từ ngày 22/1, Trung Quốc sẽ tiếp tục lặp lại lập luận trên.Trong 10 năm qua, Bắc Kinh luôn từ chối công khai báo cáo kết quả nghiên cứu chung về bụi siêu nhỏ ở khu vực Đông Bắc Á. Sau một thời gian dài "câu giờ", giờ đây Trung Quốc hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm của nước này đối với vấn đề bụi nhỏ.