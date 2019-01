Khách quốc tế không kể người Trung Quốc tới Hàn Quốc lần đầu vượt 10 triệu

Photo : YONHAP News

Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 22/1 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, lượng khách du lịch quốc tế tới thăm Hàn Quốc đạt 15.346.879 người, tăng 15,1% so với một năm trước. Trong đó, khách du lịch Trung Quốc đạt 4.789.512 người, tăng 14,9%, chiếm 31,2% tổng lượng khách du lịch nước ngoài tới Hàn Quốc.Như vậy, tổng lượng khách quốc tế tới Hàn Quốc, không tính khách Trung Quốc, đạt 10.557.367 người, tăng khoảng 15% so với một năm trước, lần đầu tiên vượt ngưỡng 10 triệu người. Đến nay, khách du lịch Trung Quốc luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng khách quốc tế tới Hàn Quốc.Một quan chức KTO cho biết đây là một điều hết sức có ý nghĩa, cho thấy cơ cấu ngành du lịch Hàn Quốc đã được cải thiện, không còn phụ thuộc vào một quốc gia nhất định.Trong khi đó, lượng người Hàn đi du lịch nước ngoài trong năm ngoái đạt mức cao kỷ lục là 28.695.983 người, tăng 8,3% so với năm 2017.