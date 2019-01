Miễn cấm vận 4 tổ chức quốc tế viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã quyết định miễn cấm vận đối với vật phẩm viện trợ cho Bắc Triều Tiên của 4 tổ chức nhân đạo quốc tế.Các tổ chức được miễn cấm vận là Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF); Quỹ Eugene Bell của Mỹ, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ cho các bệnh nhân bệnh lao nặng tại Bắc Triều Tiên; tổ chức dân sự hỗ trợ miền Bắc "First Steps" của Canada và tổ chức cứu hộ Bắc Triều Tiên của Mỹ mang tên "CFK".Đây là lần đầu tiên trong năm nay, Liên hợp quốc chính thức xác nhận về việc miễn cấm vận với Bắc Triều Tiên. Theo đó, số trường hợp được miễn cấm vận đăng tải trên trang chủ của Liên hợp quốc đã tăng từ hai trường hợp trong năm ngoái lên 6 trường hợp trong năm nay.Liên hợp quốc cho phép UNICEF vận chuyển các vật phẩm hỗ trợ là máy tính xách tay, tivi, 9 xe cấp cứu cho bệnh viện điều trị lao tại Bắc Triều Tiên, tổng giá trị là 590 triệu USD. Quỹ Eugene Bell được phép hỗ trợ micro, loa, bàn làm việc vào miền Bắc. Tổ chức "First Steps" dự kiến sẽ hỗ trợ can bằng inox đựng dầu đậu nành, trong khi tổ chức CFK hỗ trợ vật phẩm cho các bệnh nhân mắc lao và viêm gan tại miền Bắc.Quyết định miễn cấm vận lần này của Liên hợp quốc được đưa ra ngay sau cuộc hội đàm cấp cao và đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều, được phân tích là nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.Giờ đây, dư luận quan tâm liệu Liên hợp quốc có miễn cấm vận với dự án hỗ trợ thuốc trị cúm Tamiflu cho miền Bắc của Chính phủ Hàn Quốc hay không. Dự án này đã bị đình trệ suốt thời gian qua.