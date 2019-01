Lãnh đạo hai miền Nam-Bắc cùng được tạp chí Mỹ bình chọn là nhà tư tưởng thế giới năm 2018

Photo : YONHAP News

Tạp chí Chính sách đối ngoại (Foreign Policy), một tạp chí chuyên về an ninh, ngoại giao của Mỹ, vừa công bố danh sách "100 nhà tư tưởng thế giới". Trong đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đều có mặt trong danh sách này.Tạp chí của Mỹ đánh giá những bước đi ngoại giao "âm thầm và nhẹ nhàng" của Tổng thống Moon Jae-in nhằm mở ra con đường đối thoại giữa các nước phương Tây với Bắc Triều Tiên là một trong những thành tựu ngoại giao quan trọng của thế giới trong năm 2018. Mặc dù nhiều lần gặp phải bế tắc, nhưng ông Moon vẫn không ngừng thúc đẩy đàm phán, mở ra một thời đại hòa bình mới trên bán đảo Hàn Quốc.Về Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, tạp chí này cho rằng nhà lãnh đạo 35 tuổi của miền Bắc đã cải thiện được đáng kể tình hình an ninh lâu dài cho chính quyền của mình trong năm 2018. Mặc dù bị cấm vận và cô lập về ngoại giao, nhưng chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trong năm 2018, ông Kim đã đạt được "điều mong ước bấy lâu", là hội đàm với Tổng thống Mỹ.Hàng năm, tạp chí Chính sách đối ngoại của Mỹ công bố danh sách các nhà tư tưởng thế giới, những người có "tư tưởng lớn" bất kể xấu hay tốt, hoặc hành động làm lay chuyển thế giới. Trong năm 2018, Tổng thống Moon Jae-in cũng được tờ tạp chí này bình chọn là "nhà tư tưởng của năm", vì những nỗ lực nhằm tái thiết nền dân chủ tại Hàn Quốc.Nhân kỷ niệm 10 năm công bố danh sách "Các nhà tư tưởng thế giới", năm nay tạp chí Chính sách đối ngoại phân chia danh sách thành: 10 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với thế giới trong 10 năm qua; 10 nhân vật dưới 40 tuổi; 10 nhân vật có ảnh hưởng lớn ở các lĩnh vực như quốc phòng an ninh, năng lượng và biến đổi khí hậu, công nghệ, kinh tế và doanh nghiệp, khoa học và y tế, vận động xã hội và nghệ thuật; 10 nhân vật do độc giả bình chọn và 10 nhân vật lớn đã qua đời. Trong đó, Tổng thống Moon được xếp vào danh sách do độc giả bình chọn, còn Chủ tịch Kim nằm trong danh sách 10 nhân vật dưới 40 tuổi.