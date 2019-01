Seoul và Bắc Kinh sẽ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm bụi nhỏ

Photo : KBS News

Trong cuộc họp lần thứ 23 của Ủy ban hợp tác môi trường Hàn-Trung diễn ra ngày 23/1 tại Seoul, Hàn Quốc và Trung Quốc đã quyết định xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về bụi nhỏ, nhằm đưa ra dự báo nhanh và chính xác hơn khi phát sinh bụi nhỏ nồng độ cao, đẩy mạnh năng lực đối phó của cơ quan hữu quan hai nước.Dựa trên kết quả dự báo dài hạn và ngắn hạn mới nhất của Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ có thể đưa ra cảnh báo sớm về bụi nhỏ hai đến ba ngày trước khi phát sinh bụi nhỏ nồng độ cao.Ngoài ra, hai nước sẽ mở rộng khu vực thuộc "Dự án bầu trời xanh Hàn-Trung". Đây là một dự án theo dõi sự dịch chuyển và quá trình biến đổi của vật chất gây ô nhiễm không khí phát sinh chủ yếu từ miền Bắc Trung Quốc, bổ sung thêm thành phố Đường Sơn (tỉnh Hà Bắc) và thành phố Hàm Dương (tỉnh Thiểm Tây) ngoài 4 khu vực áp dụng như hiện nay là Bắc Kinh, thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh).Hai bên nhất trí sẽ xúc tiến phát hành báo cáo nghiên cứu ô nhiễm không khí xuyên biên giới tầm xa (Long-range Transboundary Air Pollutants - LTP) khu vực Đông Bắc Á trong nửa cuối năm nay. Vào năm 2017, ba nước Hàn-Trung-Nhật từng nhất trí phát hành báo cáo này, nhưng đã không thực hiện do sự phản đối của Trung Quốc.Trong hội nghị lần này, đoàn đại biểu phía Trung Quốc nhấn mạnh chất lượng môi trường sinh thái tại Trung Quốc đã được cải thiện rõ rệt, trong đó chất lượng không khí đã cải thiện trên 40%. Trong thời gian qua, Bắc Kinh đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ phía Seoul. Tuy nhiên, vấn đề bụi nhỏ cần sự đối phó dài hạn, do đó Bắc Kinh đề xuất Chính phủ và người dân Hàn Quốc kiên nhẫn, tiếp tục hợp tác với Trung Quốc.Trong khi đó, đại biểu Hàn Quốc tham dự cuộc họp nhấn mạnh thời gian gần đây, người dân Hàn Quốc đang hết sức bất an về nồng độ bụi nhỏ ở mức cao.