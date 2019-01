Bộ Hành chính và an toàn phản đối kế hoạch mở rộng quảng trường Gwanghwamun

Photo : KBS News

Bộ Hành chính và an toàn ngày 23/1 đã bày tỏ lập trường phản đối về việc chính quyền thành phố Seoul thông báo kế hoạch làm mới quảng trường Gwanghwamun cho tới năm 2021.Theo dự án do Thị trưởng Seoul Park Won-soon công bố ngày 21/1, quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm thủ đô Seoul sẽ được mở rộng gấp gần 4 lần so với hiện nay. Đồng thời, một thành phố dưới lòng đất sẽ được xây dựng, chạy từ quảng trường cho tới Tòa thị chính Seoul.Bộ Hành chính và an toàn cho biết vẫn chưa nhất trí về phương án mở rộng quảng trường Gwanghwamun. Nếu xúc tiến theo phương án mà chính quyền thành phố thông báo thì cổng chính và bãi đỗ xe của trụ sở Chính phủ nằm sát quảng trường Gwanghwamun sẽ phải đóng cửa để mở rộng quảng trường. Ngoài ra, khu vực dành cho đội bảo vệ trụ sở Chính phủ và nhà trẻ gần đó cũng sẽ bị giải tỏa. Trước đó, Bộ Hành chính và an toàn đã nhiều lần bày tỏ lập trường phản đối trên với chính quyền thành phố.Tuy nhiên, chính quyền thành phố Seoul giải thích phương án thiết kế được công bố chưa phải là phương án cuối cùng.Trong khi đó, quá trình thảo luận giữa chính quyền thành phố Seoul với Bộ Địa chính và giao thông về việc xây dựng mới ga Gwanghwamun thuộc tuyến tàu điện ngầm cao tốc GTX cũng không hề dễ dàng.Chính quyền thành phố Seoul công bố một kế hoạch tham vọng nhằm biến quảng trường Gwanghwamun trở thành một quảng trường biểu tượng của quốc gia, nhưng đã vấp phải chỉ trích khi công bố dự án mà chưa thảo luận với các ban ngành hữu quan Chính phủ.