Tranh cãi việc bổ nhiệm Ủy viên thường trực Ủy ban quản lý bầu cử trung ương

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 24/1 đã chính thức bổ nhiệm Ủy viên thường trực Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Jo Hae-ju, 43 ngày sau khi tiến cử ông này. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Chính phủ đương nhiệm, một quan chức cấp Bộ trưởng được bổ nhiệm mà không trải qua phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội.Ngay từ ban đầu, phe đối lập đã phản đối việc tiến cử ông Jo với lý do ông này từng có tên trong Sách trắng bầu cử Tổng thống của đảng cầm quyền hồi năm 2017 dưới danh nghĩa "đặc phái viên". Đây là một văn kiện liệt kê danh sách những người đã tham gia chiến dịch tranh cử Tổng thống. Tuy nhiên, đảng Dân chủ đồng hành giải thích rằng việc tên của ông Jo có trong văn kiện là do sai sót của một nhân viên phụ trách, khẳng định ông này không hề hoạt động trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của đảng cầm quyền. Do sự phản đối của phe đối lập, buổi điều trần tại Quốc hội đã không thể diễn ra.Ngay sau khi Phủ Tổng thống bổ nhiệm chính thức Ủy viên Jo, đảng đối lập Hàn Quốc tự do đã tổ chức họp báo và chỉ trích gay gắt quyết định này, tuyên bố biểu tình tuyệt thực để phản đối, đồng thời triệu tập cuộc họp toàn thể nghị sĩ, tẩy chay toàn bộ lịch trình họp tại Quốc hội. Đảng Tương lai chính nghĩa cũng tham gia vào cuộc tẩy chay của đảng Hàn Quốc tự do.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành giải thích không thể tiếp tục chờ đợi do đã quá thời hạn bổ nhiệm Ủy viên Jo theo quy định pháp luật. Đảng Công lý thì bày tỏ hoài nghi hai đảng đối lập đang phản đối việc bổ nhiệm Ủy viên Jo nhằm trì hoãn thảo luận về việc cải cách cơ chế bầu cử.Đảng Hàn Quốc tự do và đảng Tương lai chính nghĩa ngày 25/1 tuyên bố sẽ tố giác Ủy viên Jo cùng ba lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành lên Viện Kiểm sát với cáo buộc cản trở người thi hành công vụ.