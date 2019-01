Quốc tế "Điều Bắc Triều Tiên mong muốn là cơ sở hạ tầng"

Cựu nghị sĩ Liên minh châu Âu (EU) Glyn Ford ngày 25/1 (theo giờ địa phương) nhận định điều mà chính quyền Bắc Triều Tiên mong muốn là cơ sở hạ tầng, có thể là hệ thống đường ống dẫn hay đường sắt.



Cựu nghị sĩ Glyn Ford thuộc đảng Lao động của Anh, đã từng hơn 50 lần thăm Bắc Triều Tiên, được coi là một "nguồn tin miền Bắc" của châu Âu. Tại một buổi tọa đàm do tổ chức "Korea Society" (Cộng đồng Hàn Quốc) ở New York, Mỹ tổ chức vào chiều cùng ngày, ông Glyn Ford phân tích "nút thắt cổ chai" của Bắc Triều Tiên hiện nay chính là vấn đề năng lượng.



Ông này cho rằng chính quyền miền Bắc cũng có thể quan tâm tới việc xây dựng lò phản ứng nước nhẹ, có sự tham gia đầu tư của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và EU.



Ông Glyn Ford đánh giá đứng trên lập trường của Bắc Triều Tiên, dù đạt được một thỏa thuận nào đó với Mỹ đi chăng nữa thì nước này vẫn muốn có biện pháp bảo đảm từ cả Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hoặc các nước Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc. Khi đó, miền Bắc sẽ tách biệt đối thoại liên Triều và Mỹ-Triều, tiến hành đàm phán với sự tham gia của cả quan chức Chính phủ và giới dân sự.



Cựu nghị sĩ Ford nhấn mạnh nhiều người Mỹ đang nhìn Bắc Triều Tiên như nhìn một bức ảnh trắng đen đơn thuần. Tuy nhiên, ông cho rằng cần phải nhìn đất nước này dưới nhiều góc độ khác nhau. Người dân Bắc Triều Tiên cũng kết hôn, sinh con, và nỗ lực để cho con cái họ vào học Đại học Kim Nhật Thành.