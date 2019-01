Bình Nhưỡng kêu gọi thúc đẩy dự án hợp tác liên Triều

Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, hôm thứ Bảy (26/1) đăng một bài bình luận, nhấn mạnh hai miền Nam-Bắc cần đặt yêu cầu và lợi ích của dân tộc lên hàng đầu, xúc tiến các dự án hợp tác liên Triều trên tinh thần tự chủ dân tộc.Tiếp đó, tờ báo này khẳng định "hợp tác chính sách đối phó với Bắc Triều Tiên" của các thế lực bên ngoài là nhằm gia tăng sự can thiệp và gây sức ép, không để hai miền Nam-Bắc cải thiện quan hệ. Báo Lao động nêu rõ cần tuyệt đối không để cho bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào dự án hợp tác liên Triều.Trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc chiều 25/1 đã gửi công văn cho Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung, thông báo về việc hoãn phê chuẩn chuyến thăm miền Bắc của các doanh nghiệp. Giải thích về lý do trì hoãn, phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Lee Yoo-jin trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho biết Bộ Thống nhất cần thảo luận thêm với các ban ngành hữu quan Chính phủ, cộng đồng quốc tế và cả chính quyền miền Bắc về chuyến thăm này.Ngày 9/1 vừa qua, các doanh nghiệp đã đệ trình Bộ Thống nhất phê chuẩn chuyến thăm miền Bắc trong một ngày của 179 đại diện các doanh nghiệp, để kiểm tra tình hình tài sản tại khu công nghiệp Gaesung.