Khách du lịch Nhật Bản tới Hàn Quốc tăng cao nhất trong 9 năm

Photo : YONHAP News

Trong năm ngoái, lượng khách du lịch Nhật Bản tới Hàn Quốc tăng cao nhất trong vòng 9 năm, bất chấp mâu thuẫn giữa hai nước về nhiều vấn đề khác nhau.Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/1 công bố số liệu cho biết trong năm 2018, đã có 2.921.360 khách Nhật Bản tới thăm Hàn Quốc, tăng 640.763 người (tăng 28,1%) so với năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 9 năm qua, sau mức tăng 672.461 người (28,7%) năm 2009.Ngược lại, lượng khách Hàn Quốc thăm Nhật Bản đang có xu hướng tăng chậm lại. Theo số liệu của Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO), trong năm 2018, đã có 7.539.000 khách du lịch Hàn Quốc tới thăm nước này, tăng 398.562 người so với năm trước (5,6%). Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 9 năm qua, sau mức giảm 32% năm 2011, thời điểm xảy ra "siêu" động đất, sóng thần tàn phá miền Đông Nhật Bản.Tuy nhiên, lượng khách Hàn Quốc thăm Nhật Bản trong năm ngoái lại là mức cao kỷ lục từ năm 2003, thời điểm bắt đầu có thống kê liên quan. Xu hướng tăng khách du lịch Hàn Quốc tới Nhật Bản chững lại được phân tích là bởi ảnh hưởng từ thiệt hại thiên tai tại Nhật Bản, như trận động đất tàn phá thành phố Osaka vào tháng 6 năm 2018, hay thiệt hại do bão tại vùng Kansai vào tháng 9 cùng năm. Sự chững lại này được cho là không chịu ảnh hưởng đặc biệt từ mâu thuẫn về lịch sử, ngoại giao giữa hai nước.