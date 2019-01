Điều kiện thương mại xấu đi do giá dầu tăng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ngày 25/1 công bố báo cáo cho biết trong tháng 12 năm ngoái, chỉ số điều kiện thương mại đạt 92,65 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2010), giảm 6,8% so với cùng kỳ một năm trước.Chỉ số điều kiện thương mại là chỉ số giá đơn vị xuất khẩu chia cho chỉ số giá đơn vị nhập khẩu, phản ánh lượng sản phẩm có thể nhập khẩu bằng giá trị một đơn vị sản phẩm xuất khẩu. Chỉ số này bắt đầu có xu hướng giảm liên tục 13 tháng, kể từ tháng 12 năm 2017, do giá dầu quốc tế tăng kéo giá thành các mặt hàng nhập khẩu tăng theo.Chỉ số sản lượng xuất khẩu trong tháng 12 đạt 148,07 điểm, tăng 0,2% so với một năm trước, mức thấp nhất kể từ sau mức giảm 5% tháng 9 năm ngoái, khi số ngày làm việc giảm vì có kỳ nghỉ Tết Trung thu. Chỉ số kim ngạch xuất khẩu đạt 18,54 điểm, giảm 3,3%, lần đầu giảm sau lần giảm 2,3% tháng 9 năm ngoái, mức giảm lớn nhất kể từ sau tháng 10 năm 2016 (5,1%). Trong khi đó, chỉ số sản lượng nhập khẩu đạt 133,21 điểm, giảm 3,1%. Chỉ số kim ngạch nhập khẩu đạt 124,82 điểm, tăng 0,4% so với tháng 11.Trong cả năm 2018, sản lượng xuất khẩu đã tăng 7,4%, mức tăng lớn nhất sau mức 13,9% năm 2011. Kim ngạch xuất khẩu tăng 10,8%. Chỉ số sản lượng nhập khẩu và chỉ số kim ngạch nhập khẩu lần lượt tăng 1,4% và 11,8% so với năm 2017.