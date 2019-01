Dự án khai quật chung hài cốt liệt sĩ liên Triều được miễn cấm vận

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin ngoại giao hôm thứ Hai (28/1) theo giờ địa phương cho biết giữa tuần trước, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã quyết định miễn cấm vận với dự án khai quật chung hài cốt liệt sĩ liên Triều, hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Theo đó, chỉ cần hai miền Nam-bắc hoàn tất thảo luận về các nội dung cụ thể là Hàn Quốc sẽ có thể vận chuyển các trang thiết bị cần thiết để gỡ mìn vào Bắc Triều Tiên, bắt đầu công tác khai quật chung hài cốt liệt sĩ.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành quy trình liên quan đến việc đưa các trang thiết bị cần thiết vào miền Bắc để tiến hành khảo sát đường bộ tại nước này. Đây cũng là một dự án đã được Chính phủ đệ trình Liên hợp quốc miễn cấm vận vào cùng thời điểm.Trước đó, trong cuộc họp qua video của Nhóm công tác Hàn-Mỹ thảo luận về vấn đề cấm vận với miền Bắc, hai nước đã nhất trí về sự cần thiết phải miễn cấm vận đối với dự án khai quật chung hài cốt liệt sĩ liên Triều và công tác khảo sát chung đường bộ. Sau đó, Chính phủ Hàn Quốc đã đệ trình Hội đồng bảo an Liên hợp quốc miễn cấm vận với hai dự án này.Trong "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9 năm 2018, hai miền Nam-Bắc nhất trí sẽ tiến hành khai quật chung hài cốt liệt sĩ từ ngày 1/4 đến 31/10 năm nay ở khu vực đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên), trong Khu phi quân sự liên Triều thuộc địa phận huyện Cheorwon, tỉnh Gwangwon, nơi diễn ra trận đánh ác liệt trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Trong năm ngoái, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã miễn cấm vận với công tác điều tra chung đường sắt vào tháng 11 và lễ khởi công kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều vào tháng 12.Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng việc Liên hợp quốc miễn cấm vận với dự án khai quật chung hài cốt liệt sĩ lần này sẽ góp phần đẩy nhanh quy trình miễn cấm vận với các dự án khác, như vận chuyển trang thiết bị sang miền Bắc nhằm xúc tiến đoàn tụ qua video các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên. Về kế hoạch chuyển thuốc trị cúm Tamiflu cho Bắc Triều Tiên, theo kế hoạch ban đầu là vào tuần trước, sẽ được điều chỉnh lại ngày tháng sau khi quá trình thảo luận cấp chuyên viên giữa hai miền kết thúc.