Nhập khẩu hơn 44 triệu tấn khí thiên nhiên hóa lỏng năm 2018

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu do giới doanh nghiệp năng lượng và Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) công bố hôm thứ Hai (28/1), trong năm 2018, Hàn Quốc nhập khẩu tổng cộng 44,04 triệu tấn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), tăng 17,3% so với mức 37,53 triệu tấn năm 2017, mức cao kỷ lục trong lịch sử.Hàn Quốc nhập khẩu chủ yếu khí thiên nhiên hóa lỏng từ Qatar, chiếm 32,4%; sau đó là Úc (17,9%), Mỹ (10,6%), Oman (9,7%), Malaysia (8,4%), Indonesia (7,8%), Nga (4,4%). Đặc biệt, trong năm ngoái Hàn Quốc nhập khẩu 4,66 triệu tấn từ Mỹ, tăng 1,96 triệu tấn (138%) so với năm 2017.Theo số liệu của Cơ quan quản lý thông tin năng lượng (EIA) của Mỹ, từ tháng 1 tới tháng 10 năm ngoái, nước này đã xuất khẩu 19,24 triệu tấn khí thiên nhiên hóa lỏng, trong đó lượng xuất khẩu sang Hàn Quốc là 4,54 triệu tấn, chiếm 23,6%, đưa Hàn Quốc lần đầu trở thành khách hàng lớn nhất của Mỹ.Một quan chức doanh nghiệp năng lượng cho biết sức cạnh tranh về giá thành khí thiên nhiên hóa lỏng, một nguồn năng lượng thân thiện môi trường, đang có xu hướng tăng. Do lượng nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng đang gia tăng đều đặn, Chính phủ Hàn Quốc cần phải đa dạng hóa nguồn nhập khẩu để đảm bảo chiến lược an ninh năng lượng.