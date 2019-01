Khách hàng không năm 2018 đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 27/1 cho biết quy mô khách hàng không trong năm ngoái đạt 117,53 triệu người, tăng 7,5% so với một năm trước, mức cao kỷ lục trong lịch sử.Khách trên các đường bay quốc tế đạt 85,93 triệu người, tăng 11,7% so với năm 2017 và cũng là mức cao kỷ lục. Trong đó, khách đường bay Trung Quốc tăng 15,6%, khách đường bay châu Âu và Nhật Bản tăng 12,1%, đường bay Đông Nam Á tăng 12%.Khách trên đường bay Trung Quốc đạt 16,11 triệu người trong năm ngoái, thấp hơn 18,9% so với năm 2016, thời điểm trước khi nổ ra mâu thuẫn Hàn-Trung về vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), nhưng tăng 15,6% so với năm 2017.Lượng khách sử dụng sân bay Incheon tăng 10,1%, sân bay Gimpo tăng 6,4%, sân bay Jeju tăng 48,6%, sân bay Daegu tăng 36,6%. Lượng khách sử dụng sân bay Incheon chiếm nhiều nhất trên tổng số hành khách hàng không (78%), sau đó tới sân bay Gimhae (11%), sân bay Gimpo (5%), sân bay Jeju và Daegu là 2%, các sân bay nhỏ còn lại khác chiếm dưới 1%.Khách trên các đường bay nội địa đạt 31,6 triệu người, giảm 2,5% so với một năm trước, lần đầu có xu hướng giảm kể từ năm 2014. Điều này được phân tích là do số chuyến bay nội địa giảm, dẫn tới số chỗ cung cấp giảm và ảnh hưởng của sự tụt giảm khách du lịch tới đảo Jeju.Trong năm ngoái, lượng vận tải hàng hóa bằng đường hàng không đạt 4,44 triệu tấn, tăng 2,8% so với một năm trước, cũng là một mức cao kỷ lục.