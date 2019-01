Người dân Hàn Quốc chỉ ăn 1,5 bát cơm mỗi ngày

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Hai (28/1) công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, lượng gạo tiêu thụ bình quân một ngày của người dân Hàn Quốc là 167,3g, giảm 1,2% so với một năm trước. Một bát cơm thường cần khoảng 100 đến 120g gạo. Có nghĩa là mỗi ngày một người Hàn Quốc chỉ ăn khoảng một bát rưỡi cơm.Lượng gạo tiêu thụ bình quân một năm theo đầu người là 61 kg, giảm 1,3% so với một năm trước, mức thấp nhất trong lịch sử thống kê liên quan.Trong khi đó, lượng tiêu thụ các loại lương thực khác như lúa mạch, bột mỳ, ngũ cốc là 8,4 kg/năm, giảm 7,7% so với năm 2017. Cục thống kê quốc gia giải thích sự sụt giảm này là do người dân ít tự làm các món như bánh gạo, các loại tương tại nhà.Thay vào đó, lượng gạo được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, nước uống đạt 755.664 tấn, tăng 6,8% so với năm 2017. Lượng gạo tiêu thụ trong ngành công nghiệp sản xuất rượu giảm 13,1%, nhưng gạo sử dụng trong chế biến bữa ăn, cơm hộp, đạt 147.474 tấn, tăng 29%, mức tăng cao nhất. Cục thống kê quốc gia phân tích người dân đang chuyển từ việc ăn cơm nấu tại nhà sang ăn cơm hộp hoặc các thực phẩm đã qua chế biến.