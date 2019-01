Gần 49 triệu lượt người di chuyển trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ước tính có khoảng 48.950.000 lượt người di chuyển trong đợt nghỉ lễ Tết Nguyên Đán Kỷ hợi 2019 (từ ngày 1/2 tới 7/2 tới). Trong đó, có 86% người dân sẽ di chuyển bằng xe ô tô riêng. Trong thời gian nghỉ Tết, Chính phủ sẽ miễn phí các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường cao tốc toàn quốc, từ 0 giờ ngày 4/2 tới 24 giờ ngày 6/2.Bộ Địa chính và giao thông dự báo giao thông sẽ tắc nghẽn nhất vào ngày 4/2 (30 Tết) và chiều ngày 5/2 (mồng 1 Tết). Người dân sẽ đổ về quê ăn Tết đông nhất vào sáng ngày 4/2. Ước tính khoảng một phần tư tổng lượng xe cộ của người dân về quê sẽ di chuyển trong khoảng thời gian này. Thời gian di chuyển từ Seoul tới Busan mất khoảng 6 tiếng, từ Tây Seoul tới thành phố Mokpo mất khoảng 5 tiếng 10 phút, rút ngắn hơn khoảng 1 tiếng 30 phút so với đợt Tết Nguyên đán năm ngoái do kỳ nghỉ lễ bắt đầu sớm hơn, nên nhiều người dân đã về quê từ sớm.Ngược lại, giao thông hướng từ các địa phương trở lại thủ đô được dự báo sẽ tắc nghẽn hơn nhiều so với Tết năm trước. Thời gian tắc nghẽn nhất là vào chiều ngày 5/2 (mồng 1 Tết). Thời gian di chuyển từ Busan tới Seoul mất khoảng 8 tiếng, từ Mokpo tới Tây Seoul là 9 tiếng 10 phút, dài hơn tối đa 2 tiếng 50 phút so với năm ngoái.