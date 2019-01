Trợ lý Kinh tế Phủ Tổng thống từ chức sau phát ngôn gây tranh cãi

Photo : YONHAP News

Tổng thống Moon Jae-in ngày 29/1 đã chấp thuận đơn từ chức của Trợ lý Kinh tế Kim Hyun-chul sau những tranh cãi liên quan tới một phát ngôn của ông này. Ông Kim còn giữ chức Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về chính sách phương Nam mới trực tiếp dưới quyền Tổng thống.Ngày 28/1 vừa qua, khi tham dự một buổi tọa đàm do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) tổ chức, ông Kim nói rằng thanh niên Hàn Quốc thay vì than vãn không xin được việc làm, coi Hàn Quốc là "địa ngục" khó sống, hãy tới Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để tìm kiếm cơ hội cho mình. Còn nữa, những người đã nghỉ hưu ở độ tuổi 50, 60 cũng đừng chỉ biết than phiền không có việc gì làm và chỉ suốt ngày đăng bình luận trên mạng xã hội, mà hãy tới Đông Nam Á.Tổng thống bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc không mong muốn lần này, đánh giá ông Kim đã đóng góp lớn vào việc xây dựng khung chính sách kinh tế giai đoạn đầu của Chính phủ đương nhiệm, làm tròn vai trò Trợ lý Kinh tế. Tổng thống cho rằng phát ngôn của ông Kim chỉ nhằm mục đích nhấn mạnh về tầm quan trọng của chính sách phương Nam mới mà ông đang phụ trách.Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Eui-kyum cho biết ông Kim Hyun-chul đã chủ động xin từ chức do không muốn tạo gánh nặng cho Tổng thống vì vụ việc này.