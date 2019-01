Hàn Quốc xếp thứ 45 thế giới về độ minh bạch

Photo : YONHAP News

Trong năm 2018, Hàn Quốc đứng thứ 45 trong tổng số 180 quốc gia trên thế giới về mức độ minh bạch, được 57 điểm trên thang điểm tuyệt đối 100, tăng 3 điểm so với năm ngoái và thăng 6 bậc. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn xếp nhóm cuối, thứ 30 trong số 36 nước thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về chỉ số minh bạch.Tổ chức minh bạch Hàn Quốc, cơ quan thuộc Tổ chức minh bạch quốc tế (TI) có trụ sở tại Berlin (Đức), ngày 29/1 đã công bố "Chỉ số nhận thức tham nhũng theo quốc gia năm 2018". Xếp thứ nhất trong danh sách là Đan Mạch (88 điểm), sau đó là New Zealand (87 điểm). Tiếp theo là các nước Phần Lan, Singapore, Thụy Điển và Thụy Sĩ cùng đạt 85 điểm.Tại châu Á, Singapore đứng thứ nhất, sau đó là Hồng Kông (76 điểm), Nhật Bản (73 điểm). Quốc gia châu Phi Xô-ma-li chỉ được 10 điểm, tiếp tục đứng cuối danh sách tương tự năm 2017. Hai quốc gia A rập là Xy-ri và Nam Xu-đăng cùng được 13 điểm, đứng thứ 178. Bắc Triều Tiên chỉ được 14 điểm, đứng thứ 176.Xét theo các hạng mục cụ thể, Hàn Quốc đạt 62 điểm về "khả năng công chức lạm dụng chức quyền để trục lợi riêng", tăng mạnh so với mức 52 điểm năm 2017, đạt 70 điểm ở hạng mục "mức độ tham nhũng trong xã hội công chức", cải thiện hơn hẳn so với mức 60 điểm một năm trước. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng có xu hướng cải thiện ở hạng mục "thông lệ tham nhũng hàng đầu trong hoạt động doanh nghiệp"Ngược lại, Hàn Quốc bị đánh giá là không có thay đổi gì đặc biệt ở hạng mục "đánh giá về quan hệ khả nghi giữa giới chính trị và doanh nghiệp". Hạng mục "mức độ tham nhũng tổng thể" giảm từ 45 điểm xuống 42 điểm.Bắt đầu từ năm 1995, hàng năm, Tổ chức minh bạch quốc tế công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng, xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo nhận thức về mức độ tham nhũng trong giới công chức và chính trị gia.