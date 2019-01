Đảng cầm quyền phản đối phán quyết của Tòa án với Tỉnh trưởng Nam Gyeongsang

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tỏ ra vô cùng bất ngờ trước phán quyết của Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 30/1, kết tội Tỉnh trưởng Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo. Đảng này đã triệu tập cuộc họp khẩn của Ủy ban tối cao, thể hiện lập trường gay gắt, cho rằng đây là một phán quyết mang tính trả đũa.Đảng Dân chủ đồng hành chỉ ra rằng Tòa án đã công nhận y nguyên lập trường bóp méo sự thật của ông Kim Dong-won, nhân vật đứng sau tài khoản "Druking" đăng tải các bình luận chỉ trích Chính phủ đương nhiệm lên mạng internet, tuyên mức án nặng hơn cả tiêu chuẩn kết án.Đặc biệt, đảng này đặt ra nghi vấn về bối cảnh chính trị xoay quanh phán quyết của Tòa án. Người ra phán quyết, Thẩm phán Seong Chang-ho, từng bị Viện Kiểm sát điều tra vì dính líu tới vụ bê bối Tòa án tối cao lạm dụng thẩm quyền hành chính tư pháp, do ông này từng làm thư ký cho cựu Chánh án Tòa án tối cao Yang Sung-tae. Thẩm phán Seong đã hoãn ngày tuyên án Tỉnh trưởng Kim Kyung-soo để khớp với thời gian phiên thẩm định lệnh bắt giam cựu Chánh án Yang. Đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ lập một Ủy ban đối phó gồm các nghị sĩ xuất thân từ giới luật pháp, đẩy nhanh tốc độ luận tội Thẩm phán.Trong khi đó, các đảng đối lập hối thúc Tỉnh trưởng Kim Kyung-soo từ chức. Đảng Hàn Quốc tự do hoan nghênh phán quyết của Tòa án, yêu cầu ông Kim tự rút lui. Đại điện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won nêu ra nghi ngờ nhắm đến Phủ Tổng thống, cho rằng Tỉnh trưởng Kim vẫn chưa phải là người cuối cùng trong "phong trào bầu cử trái phép". Đảng này cũng nghi ngờ về tính chính đáng của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2017.Đảng Tương lai chính nghĩa và đảng Hòa bình dân chủ cho rằng đây là một phán quyết nghiêm khắc của cơ quan tư pháp đối với một chính trị gia "biến chất", có hành vi gây tổn hại tới chủ nghĩa dân chủ.Đảng Công lý thì bày tỏ tôn trọng phán quyết của Tòa án, cho biết sẽ tiếp tục chờ đợi phán quyết cuối cùng của Tòa án tối cao. Trước đó, nghị sĩ Roh Hoe-chan của đảng này đã tự tử trong quá trình Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối "Druking".Phủ Tổng thống cũng lấy làm bất ngờ về phán quyết ngoài dự kiến của Tòa án, nhưng cho biết sẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng. Trong khi đó, Tổng thống Moon Jae-in chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.Tòa án khu vực Trung Seoul cùng ngày đã tuyên mức án sơ thẩm hai năm tù giam đối với Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo về tội dùng máy tính cản trở nghiệp vụ của người khác, 10 tháng tù giam cho hưởng án treo hai năm về hành vi vi phạm Luật bầu cử.