Doanh thu quý IV năm 2018 của Samsung giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung hôm thứ Năm (31/1) công bố trong quý IV năm ngoái, doanh thu của hãng đạt 59.270 tỷ won (53,26 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 10.800 tỷ won (9,71 tỷ USD).Doanh thu quý IV của Samsung đã giảm 10,2% so với mức kỷ lục 65.980 tỷ won (59,3 tỷ USD) cùng kỳ năm 2017, giảm 9,5% so với doanh thu quý III trước đó là 65.460 tỷ won (58,8 tỷ USD).Lợi nhuận kinh doanh quý IV giảm 28,7% so với một năm trước là 15.150 tỷ won (13,61 tỷ USD), giảm 38,6% so với mức lợi nhuận cao kỷ lục trong quý III là 17.570 tỷ won (15,79 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên trong vòng 7 quý, kể từ quý I năm 2017, lợi nhuận kinh doanh theo quý của Samsung rơi xuống dưới 14.000 tỷ won (12,58 tỷ USD).Trong cả năm 2018, doanh thu của hãng đạt 243.770 tỷ won (hơn 219 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 58.890 tỷ won (52,9 tỷ USD), lợi nhuận ròng đạt 44.340 tỷ won (39,85 tỷ USD), năm thứ hai liên tiếp đạt kết quả cao kỷ lục về cả doanh thu, lợi nhuận kinh doanh và lợi nhuận ròng. Đặc biệt, lợi nhuận kinh doanh lĩnh vực chíp bán dẫn đạt 44.570 tỷ won (40,05 tỷ USD), chiếm 75,7% tổng lợi nhuận kinh doanh cả năm của Samsung.