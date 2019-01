Tỷ lệ tăng sản lượng công nghiệp năm 2018 thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Năm (31/1) cho biết chỉ số toàn ngành công nghiệp năm 2018, một chỉ số cho thấy xu hướng hoạt động công nghiệp của nền kinh tế Hàn Quốc, đạt 106,6 điểm, chỉ tăng 1% so với năm 2017. Đây là mức tăng thấp nhất trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 2000.Sản lượng ngành dịch vụ tăng 2%. Tuy nhiên, sản lượng ngành chế tạo và khai thác khoáng sản chỉ tăng 0,3% do sự đình trệ của các ngành công nghiệp chủ lực như luyện kim, ô tô.Các chỉ số đầu tư không được cải thiện. Chỉ số đầu tư thiết bị trong năm ngoái giảm 4,2% so với một năm trước. Ở lĩnh vực xây dựng, tiến độ hoàn thành dự án xây dựng và lượng trúng thầu dự án xây dựng lần lượt giảm 5,1% và 4,5%. Đầu tư thiết bị giảm 4,2%, mức giảm lớn nhất sau mức giảm 9,6% do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009.Tuy nhiên, chỉ số bán lẻ, chỉ số cho thấy xu hướng tiêu dùng, đã tăng 4,2% so với năm 2017, nhờ sự gia tăng doanh số mỹ phẩm, ô tô con.Chỉ số sản lượng toàn ngành công nghiệp trong tháng 12 năm ngoái cũng giảm 0,6% so với tháng 11 do sự sụt giảm nhu cầu chíp bán dẫn hai tháng liên tiếp, đầu tư thiết bị giảm 0,4%. Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, và chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần cùng giảm 7 tháng liên tiếp.Về lo ngại nền kinh tế đang đi xuống, Chính phủ cam kết sẽ xúc tiến các dự án quy mô lớn, lập phương án khôi phục sức sống cho xuất khẩu trong tháng 2 tới, nhằm tạo đột phá cho tình hình hiện nay.