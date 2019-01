Thặng dư thương mại với các nước ký FTA đạt 104 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc hôm thứ Năm (31/1) công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc với các quốc gia ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) đạt thặng dư 104 tỷ USD. Xuất khẩu sang các quốc gia ký kết FTA đạt 438,6 tỷ USD, nhập khẩu đạt 334,6 tỷ USD.Ngược lại, kim ngạch thương mại với các quốc gia không ký kết FTA thâm hụt 33,9 tỷ USD. Xuất khẩu đạt 166,6 tỷ USD, nhập khẩu đạt 200,5 tỷ USD.Tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA, tức tỷ lệ áp dụng ưu đãi thuế quan trên thực tế trong số các mặt hàng thuộc đối tượng ưu đãi của FTA, đạt 73,5% ở xuất khẩu và 75,3% ở nhập khẩu, tăng lần lượt 5% và 1,8% so với năm 2017.Trong đó, tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA trong xuất khẩu sang Canada đạt 93,6%, Liên minh châu Âu (EU) đạt 86,7%, Mỹ đạt 86%, Chi-lê đạt 85%. Tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA trong nhập khẩu từ Chi-lê là 98,4%, Colombia là 90,3%, New Zealand là 89,9%, Peru là 87,9%.Đặc biệt, tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA trong xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, tăng 5% so với một năm trước, giữ xu hướng tăng đều đặn.Xét theo lĩnh vực, tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA trong xuất khẩu đạt mức cao ở lĩnh vực liên quan đến nhiên liệu khoáng sản như dầu diesel, xăng, dầu máy bay, và lĩnh vực máy móc (84,2%) như máy móc công nghiệp, ô tô. Tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA trong nhập khẩu đạt mức cao ở lĩnh vực nông sản, sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm chế biến (90,5%), và lĩnh vực dệt may (84,7%).