Bộ Quốc phòng phê chuẩn dự án xây dựng sân bay trên đảo Baengnyeong

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đồng ý thu hẹp khu vực cấm bay, tiếp động lực cho dự án xây dựng sân bay trên đảo Baengnyeong (biển Tây).Trong thời gian qua, tuyến tàu chở khách duy nhất nối đảo Baengnyeong, ở cực Bắc trên biển Tây, với thành phố Incheon, thường không thể hoạt động trong khoảng 80 ngày một năm, do sương mù và sóng to.Trước đây, Bộ Quốc phòng phản đối việc xây dựng sân bay ở hòn đảo này, do lo ngại có thể gây ảnh hưởng tới tác chiến quân sự. Tuy nhiên, nay Bộ Quốc phòng đã quyết định nới lỏng "khu vực cấm bay" tại không phận đảo Baengnyeong, nhằm giảm bớt bất tiện về đi lại với đất liền cho người dân trên đảo.Bộ Quốc phòng đề nghị điều chỉnh vị trí của đường băng sân bay dịch về phía Nam so với kế hoạch ban đầu. Do đó, Bộ Địa chính và giao thông cùng chính quyền thành phố Incheon sẽ ủy thác cho Bộ Kế hoạch và tài chính tiến hành nghiên cứu khả thi trong năm nay.Trước đó, trong kết quả nghiên cứu khả thi sơ bộ do Bộ Quốc phòng tiến hành năm 2017, tỷ lệ lợi ích trên chi phí của dự án xây dựng sân bay trên đảo Baengnyeong đạt 4,86, rất cao. Do đó, dự kiến các quy trình hành chính sắp tới sẽ được triển khai một cách nhanh chóng.Bộ Địa chính và giao thông sẽ lập kế hoạch cơ bản vào năm sau, dự kiến hoàn công đường băng sân bay vào năm 2023, với chiều dài 1,2 km, chiều rộng 30m. Một khi được mở cửa, sân bay Baengnyeong sẽ có thể phục vụ vận tải 500.000 hành khách một năm.