Chuẩn bị ra mắt chương trình giải trí đào tạo ngôi sao Hàn-Trung

Photo : YONHAP News

Nối tiếp sự ra đời của các nhóm nhạc thần tượng kết hợp thành viên hai nước Hàn-Trung, một chương trình truyền hình nhằm phát hiện và bồi dưỡng các ngôi sao toàn cầu giữa hai nước sắp sửa được ra mắt.K-Global, một công ty Hàn Quốc chuyên sản xuất các nội dung văn hóa Hàn-Trung, cho biết sẽ bắt tay với trang Huya TV, nền tảng cung cấp các nội dung phát sóng trực tuyến của Trung Quốc, để sản xuất một chương trình giải trí có tên gọi "Trường học ngôi sao" (School of Be A star).Chương trình này sẽ tuyển chọn những bạn trẻ Trung Quốc có nguyện vọng trở thành nghệ sĩ, đào tạo và giúp họ thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ, diễn viên hay người mẫu. Quá trình đào tạo những bạn trẻ này sẽ được phát trực tiếp trên trang Huya TV của Trung Quốc từ tháng 3 tới.Đại diện nhà sản xuất chương trình bày tỏ hy vọng dự án này sẽ góp phần thúc đẩy thị trường hợp tác nội dung văn hóa Hàn-Trung sau một thời gian dài đóng băng do mâu thuẫn liên quan tới tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).