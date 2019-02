Photo : KBS News

Bộ phim điện ảnh "Khu vực an ninh chung JSA" của đạo diễn Park Chan-wook lại được tái hiện trên màn ảnh Hollywood sau 19 năm.Trang "Internet Movie Database" (IMDb), một trang web về điện ảnh toàn cầu, cho biết nhà biên kịch người Mỹ David Franzoni mới đây tiết lộ đang chuẩn bị kịch bản để dựng lại bộ phim này.Phim "Khu vực an ninh chung JSA" được khởi chiếu năm 2000 tại Hàn Quốc, với sự tham gia của hai nam tài tử Song Kang-ho, Lee Byung-hun và nữ diễn viên Lee Young-ae. Bộ phim kể về câu chuyện của các quân nhân hai miền Nam-Bắc, với bối cảnh là Khu vực an ninh chung (JSA).Truyền thông nước ngoài đưa tin phiên bản mới của bộ phim này sẽ được xây dựng trên bối cảnh khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico, thay vì bán đảo Hàn Quốc như phiên bản gốc. Trong phim sẽ có màn đấu súng giữa thủy quân lục chiến Mỹ và lực lượng đặc nhiệm của Mexico.Phim sẽ có sự xuất hiện của nữ minh tinh người Cuba Ana de Armas, người đã trở nên nổi tiếng sau bộ phim điện ảnh "Tội phạm nhân bản 2049".Dự kiến, phim sẽ được khởi quay vào mùa thu năm nay.