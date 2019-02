Kim ngạch xuất khẩu tháng 1 tiếp tục giảm

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/2 cho biết trong tháng 1, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 46,35 tỷ USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, xuất khẩu đã giảm hai tháng liên tiếp, nối tiếp mức giảm 1,2% hồi tháng 12 năm 2018.Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn hai năm qua, kể từ sau tháng 10 năm 2016, kim ngạch xuất khẩu giảm hai tháng liên tiếp. Sự tụt giảm này có ảnh hưởng lớn bởi mặt hàng chíp bán dẫn. Kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn trong tháng 1 giảm 23,3%, do đơn giá chíp bán dẫn giảm sau khi các doanh nghiệp IT toàn cầu hoãn mua hàng, điều chỉnh lượng tồn kho từ nửa cuối năm ngoái. Ngoài ra, giá dầu quốc tế giảm đã khiến xuất khẩu các sản phẩm như chế phẩm dầu mỏ, chế phẩm hóa dầu cũng giảm lần lượt 4,8% và 5,3%.Tuy nhiên, tổng lượng nhập khẩu trong tháng 1 lại tăng 8,4%, duy trì xu hướng tăng vững vàng.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên phân tích sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu không phải do sức cạnh tranh của doanh nghiệp Hàn Quốc giảm, mà do vấn đề về đơn giá xuất khẩu. Bộ dự báo kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng trở lại từ nửa cuối năm nay, khi giá dầu và đơn giá chíp bán dẫn hồi phục.Trong tháng trước, kim ngạch nhập khẩu đạt 45 tỷ USD, cán cân thương mại thặng dư 1,3 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư dài kỷ lục 84 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, quy mô thặng dư đã giảm mạnh so với mức thặng dư bình quân 5,9 tỷ USD/tháng trong cả năm ngoái.Chính phủ Hàn Quốc nhận định kim ngạch xuất khẩu sẽ tiếp tục chững lại trong nửa đầu năm nay, dự kiến sẽ công bố đối sách tăng cường sức sống cho xuất khẩu trong tháng 2 này.