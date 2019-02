Liên hợp quốc miễn cấm vận dự án hỗ trợ Bắc Triều Tiên của IFRC

Photo : KBS News

Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) đăng thông báo trên trang Twitter rằng Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm 30/1 vừa qua đã thông qua yêu cầu miễn cấm vận đối với các dự án hỗ trợ miền Bắc của tổ chức này.Các mặt hàng được miễn cấm vận bao gồm 500 chiếc xe đạp, thuốc và dụng cụ y tế, máy lọc nước và các trang thiết bị cần thiết cho hoạt động cứu hộ cứu nạn. Trong đó, 500 chiếc xe đạp sẽ được trao cho các tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ miền Bắc làm phương tiện di chuyển, phân phát thuốc cho người dân vùng sâu vùng xa.Trước đó, vào hôm 18/1, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cũng đã miễn cấm vận các dự án hỗ trợ miền Bắc của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Như vậy, tới nay, đã có 6 tổ chức hoạt động hỗ trợ miền Bắc được Hội đồng bảo an thông qua miễn cấm vận.Quyết định này của Liên hợp quốc được cho là chịu ảnh hưởng bởi những động thái tích cực gần đây từ phía Mỹ, như Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun từng tiết lộ nước này sẽ xem xét miễn cấm vận với các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc, hay việc Mỹ-Triều xúc tiến đàm phán cấp chuyên viên.Vào trung tuần tháng này, Đức, nước Chủ tịch mới của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, sẽ lần đầu báo cáo về việc thực thi cấm vận với Bình Nhưỡng. Dự kiến Berlin sẽ đánh giá về việc thực thi nghị quyết cấm vận miền Bắc của các nước thành viên, thảo luận về đối sách bổ sung để tiếp tục cấm vận Bình Nhưỡng một cách hiệu quả.Giới chuyên gia dự đoán Trung Quốc và Nga, hai nước thành viên thường trực, sẽ tiếp tục kêu gọi nới lỏng cấm vận với Bắc Triều Tiên. Nhiều khả năng, các bên sẽ tiến hành thảo luận về việc miễn cấm vận với các dự án liên Triều, trong đó có dự án kết nối đường sắt.