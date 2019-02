Tổng thống Hàn Quốc gửi lời chúc mừng Tết Kỷ hợi đến người dân

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Bảy (2/2) đã đăng tải đoạn video gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 qua tài khoản trên các trang mạng xã hội của mình.Trong đoạn video này, Tổng thống nhấn mạnh an toàn là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Ông đề nghị người dân và các ban ngành Chính phủ quan tâm lẫn nhau, không để xảy ra tai nạn, sự cố nào trong dịp Tết.Tổng thống lấy ví dụ, chỉ bằng những hành động nhỏ như kiểm tra thắt dây an toàn trước khi lên đường khởi hành về quê ăn Tết, trên đường lái xe nếu buồn ngủ thì đề nghị với những người còn lại trên xe nghỉ một chút, là hoàn toàn có thể tránh được tai nạn giao thông, tất cả cùng tận hưởng một kỳ nghỉ an toàn.Ông cũng cam kết Chính phủ sẽ dốc hết sức trong mọi công tác liên quan để đảm bảo người dân có một kỳ nghỉ lễ thoải mái, an toàn.