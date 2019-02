Người tiêu dùng Hàn Quốc giảm mua sắm quần áo, ăn ngoài

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) mới đây đã công bố các hạng mục chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) về triển vọng chi tiêu tháng 1. Theo đó, chỉ số hạng mục chi phí cho ăn ngoài đạt 90 điểm, bằng với tháng 12 năm ngoái, tức mức thấp nhất kể từ sau tháng 4 năm 2017. Cùng lúc đó, chỉ số hạng mục chi phí mua quần áo đạt 96 điểm, cũng bằng tháng 12 năm ngoái, thấp nhất kể từ sau mức 96 điểm từng ghi nhận vào tháng 1 năm 2017.Chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) về triển vọng chi tiêu là chỉ số cho thấy nhận định của người tiêu dùng về tình hình chi tiêu trong 6 tháng tới so với hiện nay. Chỉ số này nhỏ hơn 100 có nghĩa là số hộ gia đình cho biết sẽ giảm chi tiêu trong tương lai nhiều hơn số trả lời ngược lại.Tuy nhiên, người tiêu dùng không chỉ có xu hướng giảm chi tiêu mua sắm quần áo, ăn ngoài, mà còn ở một số hạng mục khác. Trong đó, chỉ số CSI về triển vọng chi tiêu vào lĩnh vực giải trí, văn hóa đạt 91 điểm, bằng với tháng 12 năm ngoái, chi phí du lịch đạt 89 điểm, giảm 1 điểm, chi phí mua sắm các hàng hóa dùng lâu dài như đồ đạc gia đình, đạt 95 điểm, tăng 1 điểm, nhưng đều dưới mức100 điểm.Ngược lại, nhiều người tiêu dùng cho biết sẽ tăng chi tiêu cho các hoạt động giáo dục và y tế. Chỉ số CSI về triển vọng chi phí giáo dục đạt 105 điểm, tăng2 điểm so với tháng 12, có xu hướng tăng dần kể từ sau khi ghi nhận mức 101 điểm vào tháng 9 năm 2018. Chỉ số CSI về chi phí y tế đạt 114 điểm, tăng 1 điểm so với một tháng trước.Giới chuyên gia cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế không mấy lạc quan, người tiêu dùng có tâm lý tăng các khoản chi tiêu thiết yếu, cố định, giảm các khoản chi không cần thiết như ăn ngoài, mua sắm quần áo, văn hóa hay giải trí xuống.