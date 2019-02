Rủi ro vỡ nợ của Hàn Quốc thấp nhất trong vòng hơn 11 năm

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) hôm thứ Bảy (2/2) cho biết tính đến chiều ngày 1/2, Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) đối với trái phiếu ổn định ngoại hối kỳ hạn 5 năm của Hàn Quốc đạt 32 điểm cơ bản (bp, 1bp = 0,01%), giảm 9 điểm so với mức cao nhất từ đầu năm nay là 41 điểm ghi nhận hôm 3/1. Đây cũng là mức điểm thấp nhất trong vòng hơn 11 năm qua, kể từ sau mức 32 điểm vào ngày 6/11/2007.KCIF cho biết trên thực tế đây là mức điểm thấp kỷ lục trong lịch sử, bởi rủi ro tín dụng trong hợp đồng CDS của phần lớn các nước đều được đánh giá thấp trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Điều này được hiểu là thị trường tài chính đánh giá rủi ro vỡ nợ của Hàn Quốc ở mức thấp.Hợp đồng CDS của Hàn Quốc hiện xếp hạng 14 thế giới, dù vẫn cao hơn Nhật Bản (20 điểm cơ bản), nhưng thấp hơn nhiều so với Anh, Pháp (36 điểm cơ bản) hay Trung Quốc (54 điểm cơ bản).Một quan chức BOK cho biết bắt đầu từ đầu tháng 1 năm nay, Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng của các nước nhìn chung có xu hướng giảm, nhưng mức giảm của Hàn Quốc là khá lớn.Trung tâm tài chính quốc tế giải thích bất chấp nền kinh tế đang được dự báo sẽ chững lại, rủi ro vỡ nợ của Hàn Quốc ở mức thấp là bởi sự tăng giá trị của các tài sản an toàn, tiến triển tích cực của các yếu tố rủi ro trên toàn cầu,và tâm lý kỳ vọng về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.