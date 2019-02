Hàn Quốc đứng thứ 5 thế giới về sản lượng thép năm 2018

Photo : YONHAP News

Hiệp hội thép thế giới hôm thứ Hai (4/2) cho biết tổng sản lượng thép thô, tức thép dạng thỏi chưa qua gia công, trên toàn thế giới năm 2018 đạt 1,88 tỷ tấn, tăng 4,6% so với một năm trước.Trong đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng đầu, đạt 928,3 triệu tấn, tăng 6,6%, chiếm tỷ trọng 51,3% tổng sản lượng thép toàn cầu, tăng 1% so với mức 50,3% năm ngoái. Sau Trung Quốc là Ấn Độ (106,5 triệu tấn), Nhật Bản (104,23 triệu tấn) và Mỹ (86,7 triệu tấn). Ấn Độ từng đứng thứ 3 trong năm 2017, nhưng đã vượt qua Nhật Bản, vươn lên thứ hai trong năm 2018.Về phần mình, Hàn Quốc đạt 72,5 triệu tấn, tăng 2%, chiếm 4% tổng sản lượng thép toàn cầu. Trước đó, Hàn Quốc đứng thứ 6 thế giới vào năm 2017, nhưng đã vượt qua Nga (71,7 triệu tấn), vươn lên thứ 5 trong năm 2018.Trong vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp thép thế giới đang trong tình trạng dư thừa nguồn cung do năng lực sản xuất vượt quá nhu cầu. Trong báo cáo công bố tại Diễn đàn thép toàn cầu tháng 9 năm ngoái Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho biết sản xuất thép thế giới đã giảm hai năm liên tiếp, đạt 2,25 tỷ tấn vào năm 2017, giảm 1,3%, song vẫn chưa đủ để giải tỏa tình trạng dư thừa nguồn cung. OECD dự báo từ năm 2018 đến năm 2020, công suất thép toàn cầu sẽ tăng thêm 52 triệu tấn do sẽ có nhiều quốc gia mở rộng năng lực sản xuất.