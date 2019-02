Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tổ chức tại Việt Nam vào cuối tháng 2

Photo : KBS News

Trong Thông điệp Liên bang lần thứ hai trong nhiệm kỳ hôm 5/2 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai trong hai ngày 27/2 và 28/2 tại Việt Nam.Tuy nhiên, ông Trump chưa tiết lộ địa điểm cụ thể tổ chức tại Việt Nam là thủ đô Hà Nội hay thành phố Đà Nẵng. Được biết, phía Mỹ ưu tiên tổ chức tại Đà Nẵng do vấn đề an ninh, trong khi Bắc Triều Tiên ưu tiên Hà Nội do ở đây có Đại sứ quán của nước này.Trong thời gian qua, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ kỳ vọng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai vào cuối tháng 2 năm 2019.Khác với hội nghị lần thứ nhất chỉ diễn ra trong một ngày tại Singapore, hội nghị lần này được dự kiến diễn ra trong hai ngày. Điều này có nghĩa là lãnh đạo hai nước có thể sẽ tổ chức các buổi liên hoan hoặc cùng dự một sự kiện khác. Nhiều khả năng nhân đây, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un có thể sẽ thảo luận sâu rộng về cải thiện quan hệ song phương.Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ sẽ gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khoảng thời gian lên đường tới gặp Chủ tịch Bắc Triều Tiên.Dự luận hiện đang quan tâm liệu lãnh đạo Mỹ-Triều có thể đạt được một "thỏa hiệp lớn", tiến triển hơn xuất phát từ kết quả hội đàm thứ nhất về phi hạt nhân hóa hay không.