Lịch trình diễn tập chung Hàn-Mỹ dự kiến được công bố sau hội đàm chuyên viên Triều-Mỹ

Photo : KBS News

Theo nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Tư (6/2), Seoul và Washington đã điều đình về thời gian và phương thức các cuộc diễn tập chung Hàn-Mỹ trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, hai bên chưa công bố chính thức do những diễn biến trên bán đảo Hàn Quốc như Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.Dự kiến, liên quân Hàn-Mỹ sẽ công bố lịch diễn tập chung sau cuộc hội đàm chuyên viên Mỹ-Triều diễn ra vào ngày 6/2.Được biết, cuộc tập trận tham mưu chỉ huy trên máy tính (CPX) mang tên "KeyResolve" (Giải pháp then chốt) dự kiến sẽ được tiến hành trong hai tuần từ ngày 4/3.Còn cuộc tập trận cơ động thực binh (FTX) mang tên "Foal Eagle" (Đại bàng non) dự kiến được tiến hành vào tháng 3 và tháng 4 đang được xem xét đổi tên gọi, đổi thành cấp tiểu đoàn và tiến hành trong cả năm 2019.