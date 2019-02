Photo : KBS News

Trong báo cáo"Những kỳ vọng kinh tế Hàn Quốc năm 2019" công bố hôm 5/2, Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai nhận định tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc đang ở mức khá cao trong khi tỷ lệ thất nghiệp lại tương đối thấp. Báo cáo nhấn mạnh Seoul cần đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, tập trung tìm kiếm nguồn động lực tăng trưởng mới.Bản báo cáo này so sánh tốc độ tăng trưởng kinh tế trong vòng 5 năm của nhóm "3050" gồm 6 nước Nhật Bản, Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Ý sau khi đạt Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người 30.000 USD với các chỉ số của Hàn Quốc."3050" làtên gọi một "câu lạc bộ" các nước đạt Tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người trên 30.000 USD và đồng thời dân số ở trên mức 50 triệu. Trên thực tế, trường hợp các nước đông dân nhưng tổng thu nhập quốc dân thấp và ngược lại chiếm đa số.GNI bình quân của Hàn Quốc năm 2018 được dự đoán vượt ngưỡng 30.000 USD. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của Hàn Quốc trong giai đoạn 5 năm từ 2016 đến 2020 được dự báo ở mức 2,8%, thấp hơn so với mức 3,9% và 2,9% của Mỹ và Anh, nhưng lại cao hơn so với Nhật Bản chỉ đạt 1,9%, Pháp 1,7% hay Đức và Ý chỉ đạt lần lượt 1,2% và 1%.Cùng lúc đó, bình quân tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc là 3,6%, chỉ cao hơn Nhật Bản (2,3%), còn thấp hơn cả 5 nước còn lại của nhóm "3050". Tỷ lệ lạm phát trung bình trong 5 năm này của Hàn Quốc cũng ở mức thấp thứ hai (1,6%), chỉ lớn hơn so với Anh (1,2%), thấp hơn cả năm nước còn lại.Đặc biệt, Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai cũng chỉ ra một yếu tố đáng kỳ vọng đối với kinh tế Hàn Quốc là tính lành mạnh thị trường ngoại hối, làm giảm những yếu tố tài chính bất ổn. Cơ quan này nhận định khả năng giá dầu thô tăng mạnh là rất thấp, do đó cán cân vãng lai Hàn Quốc sẽ duy trì đà thặng dư.