Hiện tượng bụi siêu nhỏ dày đặc tại Hàn Quốc vào tháng 1 chủ yếu do yếu tố ngoài nước

Photo : KBS News

Theo kết quả phân tích hiện tượng bụi siêu nhỏ "bao phủ" Hàn Quốc từ ngày 11/ đến15/1 do Viện khoa học môi trường quốc gia trực thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc tiến hành, 75% nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do ảnh hưởng từ ngoài nước.Cụ thể khi đó tại Trung Quốc có sự hình thành khối khí áp cao khiến gió Tây thổi mạnh, trong khi bầu khí quyển tại Hàn Quốc lại trong tình trạng "tắc nghẽn" hoàn lưu khiến bụi siêu nhỏ bay từ Trung Quốc sang không thể thoát đi, bị giữ lại trên bầu trời bán đảo Hàn Quốc.Viện khoa học môi trường quốc gia cho biết đã sử dụng phương pháp xác định mức chuẩn chất lượng không khí khi phân tích, chỉ ra rằng các vật chất ô nhiễm trong không khí đã di chuyển và du nhập vào bầu khí quyển Hàn Quốc lần thứ nhất vào ngày 10/1, lần thứ hai vào ngày 13/1. Theo đó, các nghiên cứu viên đã rút ra kết luận nguyên nhân gây ra hiện tượng bụi mịn mù mịt trong những ngày tháng 1 vừa qua chủ yếu là do yếu tố ngoại nhập.Khi hiện tượng ô nhiễm này kéo dài trong 4 ngày vào tháng 11 năm ngoái, từ ngày 3/11 đến 6/11,thì ảnh hưởng từ ngoài nước chỉ ở mức 31,5%, tức chưa bằng một nửa so với lần này.Các nghiên cứu viên giải thích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đối nội và đối ngoại làm phát sinh hiện tượng bụi siêu nhỏ khác nhau tùy theo tình hình khí tượng từng thời điểm.Vào ngày 11/1 vừa qua, Hàn Quốc hứng chịu đợt bụi nhỏ dày đặc trong không khí lần đầu tiên trong năm mới 2019, kéo dài đến tận ngày 15/1. Nồng độ bụi nhỏ khi đó ghi nhận trên toàn quốc ở trên mức "xấu", tương đương từ 36 đến 75 ㎍/㎥.Đặc biệt, vào ngày14/1, nồng độ bụi nhỏ ở một số khu vực phía Tây Hàn Quốc, trong đó có thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, tỉnh Bắc Chungcheong đã chạm ngưỡng cao nhất. Trong ngày này, bình quân nồng độ bụi nhỏ trong ngày tại khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi ghi nhận 131 ㎍/㎥, mức cao nhất kể từ sau khi ghi nhận 128 ㎍/㎥ vào tháng 10 năm 2015.