Kim ngạch xuất khẩu nhiều nước giảm liên tiếp do ảnh hưởng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Photo : KBS News

Xuất khẩu, một cột chống nền kinh tế của Hàn Quốc, đã hai tháng liên tiếp có chiều hướng đi xuống. Cùng lúc đó, xuất khẩu của các nước chính như Trung Quốc hay Nhật Bản cũng dần giảm sút bắt đầu từ sau tháng 12 năm ngoái.Nguyên nhân được phân tích là do giá thành chíp bán dẫn giảm đã khiến xuất khẩu mặt hàng chủ lực này của Hàn Quốc trượt đà, cùng với đó là tình hình kinh tế thế giới không mấy lạc quan và những ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.Tổ chức thương mại thế giới (WTO) hôm thứ Tư (6/2) cho biết kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 1 đầu năm đạt 46,35 tỷ USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2018. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau tháng 9 và 10 năm 2016, xuất khẩu của Hàn Quốc mới lại giảm liền hai tháng.Cùng lúc đó, xuất khẩu của Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái ghi nhận mức 221,249 tỷ USD, giảm 4,4% so với tháng 12 năm 2017, và là lần giảm đầu tiên từ sau tháng 3 cùng năm. Về phần mình, xuất khẩu của Nhật Bản cũng giảm 3,2% vào tháng 12 sau khi giảm nhẹ 0,2% vào tháng 11 trước đó.Bắt đầu từ năm ngoái, hai cường quốc kinh tế thế giới là Mỹ và Trung Quốc chính thức bước vào cuộc chiến thương mại. Đây là nguyên nhân chính giải thích cho tình hình xuất khẩu nhiều nước giảm như trên.Trước tình hình này, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hôm 21/1 (theo giờ địa phương) đã điều chỉnh hạ mức dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 3,5%, giảm 0,2% so với dự đoán trước đó.