Mỹ bày tỏ lạc quan Bắc Triều Tiên sẽ giữ đúng cam kết phi hạt nhân hóa

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn kênh Fox Business hôm 6/2 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ kỳ vọng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ giữ đúng cam kết phi hạt nhân hóa đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore vào hồi tháng 6 năm ngoái.Cuộc phỏng vấn trên diễn ra một ngày sau bài phát biểu trước Quốc hội của Tổng thống Donald Trump hôm 5/2, khi ông công bố Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong hai ngày 27/2 và 28/2.Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh việc phi hạt nhân hóa sẽ mang lại lợi ích to lớn nhất cho chính người dân Bắc Triều Tiên, và cũng mang lại lợi ích cao nhất đối với an toàn của nước Mỹ.Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lạc quan rằng Bắc Triều Tiên sẽ thực hiện phi hạt nhân hóa, bởi nhà lãnh đạo miền Bắc từng khẳng định phải thay đổi đường lối vì người dân và nâng cao điều kiện kinh tế cho đất nước.Ngoại trưởng Pompeo đề cập tới việc nhóm công tác do Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ Stephen Biegun do làm trưởng đoàn đã dẫn đầu tới Bình Nhưỡng để "xây dựng nền móng" cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.Những phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo đồng thời thể hiện sự lạc quan và sự thận trọng của Chính phủ Mỹ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.