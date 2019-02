Tai nạn trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tại Hàn Quốc giảm hơn năm ngoái

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cho biết trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 2/2 tới 6/2, trên cả nước xảy ra trung bình 381,8 tai nạn/ngày, giảm 30% so với con số 552 vụ vào năm ngoái. Theo đó, số người thiệt mạng trung bình là 5,4 người/ngày, giảm 38,3% so với mức 8,75 người/ngày một năm trước.Trong đó, tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ cao nhất. Bình quân mỗi ngày có 4 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, giảm 46,7% so với mức 7,5 người/ngày vào năm ngoái. Bộ Hành chính và an toàn cho biết năm nay người dân được nghỉ Tết 5 ngày, dài hơn năm ngoái một ngày và tổng số người tử vong do tai nạn giao thông giảm từ 30 người xuống 20 người.Trên toàn Hàn Quốc đã xảy ra tổng cộng 1.418 vụ tai nạn giao thông trong cả kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, gần bằng mức 1.488 vụ năm 2018, nhưng bình quân số vụ tai nạn mỗi ngày năm nay đã giảm 23,8% so với năm trước.Số vụ hỏa hoạn trong dịp nghỉ Tết năm ngoái là 704 vụ, khiến 3 người thiệt mạng, nhưng trong năm nay chỉ là 473 vụ khiến 2 người thiệt mạng. Số sự cố trên biển cũng giảm từ 16 vụ xuống 15 vụ. Trong đợt nghỉ lễ năm ngoái không xảy ra vụ tai nạn lao động nào, nhưng trong năm nay đã xảy ra 3 vụ.