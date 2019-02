Xuất khẩu giá bình quân ô tô Hàn Quốc năm 2018 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo thống kê do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA) công bố hôm thứ Năm (7/2), trong năm ngoái, 5 hãng sản xuất ô tô thành phẩm của Hàn Quốc là Hyundai, Kia, GM Hàn Quốc, Renault Samsung và Ssangyong đã xuất khẩu tổng cộng 2.447.903 xe, giảm 3,2% so với năm 2017, giá trị xuất khẩu đạt 37,68 tỷ USD, giảm 1,6%.Đơn giá xuất khẩu bình quân mỗi xe ghi nhận mức cao kỷ lục là 15.400 USD, tăng 1,6% so với năm 2017 là 15.100 USD. Như vậy, giá xuất khẩu bình quân ô tô Hàn Quốc đã hai năm liên tiếp trên mức 15.000 USD.Mức giá này của các doanh nghiệp ô tô trong nước bắt đầu xu hướng tăng sau khi đạt 12.000 USD vào năm 2010, ghi nhận mức 14.200 USD vào năm 2015, duy trì đến năm 2016, rồi sau đó vươn lên ngưỡng 15.000 USD vào năm 2017. Ngược lại, số lượng xe xuất khẩu sau khi lên tới đỉnh điểm là 3.166.000 chiếc vào năm 2012 đã giảm 6 năm liên tiếp.Việc đơn giá xuất khẩu tăng dù lượng xe giảm xuống là do các doanh nghiệp tập trung xuất khẩu các dòng xe thể thao đa dụng (SUV) và xe cao cấp có giá thành tương đối cao. Điều này đảm bảo lợi nhuận cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, vốn đang vật lộn với tình trạng doanh số bán hàng đình trệ. Trên thực tế, lượng xuất khẩu xe SUV trong năm ngoái cũng đạt mức kỷ lục là 1.386.539 chiếc, tăng 6,7% so với năm 2017.Đại diện một doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước cho biết lượng xuất khẩu xe ô tô giảm do nhu cầu ở một số thị trường lớn trên thế giới chững lại. Tuy nhiên, may mắn là đơn giá xuất khẩu vẫn tăng do sự mở rộng xuất khẩu các dòng xe có giá trị gia tăng cao.Mặt khác, xuất khẩu ô tô trong tháng 1 năm nay giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái, do sự sụt giảm nhu cầu tại Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới.