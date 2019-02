Chính phủ Hàn Quốc đầu tư hơn 11 tỷ USD phát triển khu vực biên giới đến năm 2030

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc hôm thứ Sáu (8/2) cho biết đã tiến hành sửa đổi bản "Kế hoạch phát triển tổng hợp khu vực biên giới" và thông qua tại Ủy ban thẩm định chính sách khu vực biên giới. Theo đó, Hàn Quốc quyết định đầu tư 13.200 tỷ won (11,73 tỷ USD) để phát triển khu vực biên giới đến năm 2030.Tổng quy mô đầu tư trên bao gồm 5.400 tỷ won (4,8 tỷ USD) từ ngân sách Nhà nước, 2.200 tỷ won (1,96 tỷ USD) từ ngân sách địa phương và 5.600 tỷ won (4,98 tỷ USD) huy động vốn tư nhân. Các dự án đầu tư tập trung vào 4 lĩnh vực gồm xây dựng nền tảng hợp tác, giao lưu liên Triều, xây dựng nền tảng phát triển cân bằng, thúc đẩy du lịch sinh thái, hòa bình và mở rộng hạ tầng kinh tế-xã hội cho người dân địa phương.Trong bản sửa đổi, Bộ Hành chính và an toàn đã điều chỉnh giảm xuống so với mức 18.800 tỷ won (16,72 tỷ USD) đề ra trong kế hoạch lập vào năm 2011.Thuộc phạm vi đầu tư xây dựng nền tảng hợp tác giao lưu liên Triều gồm các dự án xây dựng tuyến đường Hòa bình nối đảo Yeongjong và đảo Sin, dự án khôi phục tuyến đường sắt Gyeongwon đoạn tại miền Nam, và xây dựng "Trung tâm trải nghiệm văn hóa liên Triều" tại huyện Cheorwon tỉnh Gangwon (Hàn Quốc). Tổng quy mô đầu tư cho các dự án này là 5.100 tỷ won (4,54 tỷ USD).Tiếp đó, Hàn Quốc dự kiến chi 3.400 tỷ won (3,02 tỷ USD) cho 54 dự án xây dựng hạ tầng phát triển cân bằng, như xây dựng khu công nghiệp tại khu vực biên giới, cải thiện môi trường tại các trung tâm đô thị cũ và hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên.Tiếp theo là các dự án thúc đẩy du lịch, được Chính phủ dự kiến chi 3.000 tỷ won (2,67 tỷ USD), gồm các dự án xây dựng đường du lịch gần Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), không gian trải nghiệm sinh thái sông Hantan thuộc địa phận huyện Cheorwon tỉnh Gangwon.Cuối cùng, 1.700 tỷ won (1,51 tỷ USD) sẽ được dùng để mở rộng hạ tầng kinh tế-xã hội khu vực biên giới, xây dựng 10 trung tâm cộng đồng phức hợp đa năng, cơ sở lưu trữ và đường ống cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LPG) tại những khu vực không được cung cấp gas đô thị.Chính phủ cho biết sẽ xem xét tính khả thi từng dự án, thảo luận với đơn vị quân đội đóng tại các địa phương để xúc tiến theo trình tự giai đoạn của kế hoạch tổng hợp.