Tỷ trọng khoản vay lãi suất cố định năm 2018 thấp nhấp trong vòng 7 năm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Bảy (9/2) cho biết trong các khoản nợ hộ gia đình Hàn Quốc năm 2018, tỷ trọng các khoản vay lãi suất cố định là 27,5%, giảm 8,1% so với năm 2017 và là mức thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây, sau khi từng ghi nhận mức 18% vào năm 2011.Việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh tốc độ tăng lãi suất cũng như những dự đoán rằng lãi suất sẽ không tăng thêm do lo ngại sụt giảm kinh tế được cho là nguyên nhân khiến lãi suất cố định không còn được ưu chuộng như trước.Trước đó, các tổ chức tài chính đã khuyến nghị sử dụng các khoản vay lãi suất cố định tại các ngân hàng thương mại để đề phòng rủi ro biến động lãi suất. Trong năm ngoái, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã đề ra mục tiêu về tỷ trọng các khoản vay lãi suất cố định là 47,5%, tăng 2,5 điểm so với một năm trước đó.Một quan chức BOK giải thích lãi suất cố định chủ yếu áp dụng cho các khoản vay dài hạn, tuy nhiên khi tăng, thường mức tăng lãi suất các khoản vay này thường lớn hơn so với vay ngắn hạn nên khách hàng có chiều hướng ưa chuộng khoản vay ngắn hạn với lãi suất dao động hơn. Bên cạnh đó, hầu hết các quy chế về nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc đều liên quan đến khoản vay thế chấp mua nhà và điều này cũng tác động khiến tỷ trọng các khoản vay dài hạn lãi suất cố định khôngtăng lên.Có phân tích cho rằng khách hàng không lựa chọn các khoản vay lãi suất cố định bởi tâm lý dự đoán rằng lãi suất dao động khó có thể tăng thêm ngay cả ở hiện tại là thời điểm lãi suất thường được điều chỉnh tăng.Trong bối cảnh Mỹ chậm tăng lãi suất và nền kinh tế quốc gia có dấu hiệu chững lại, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng thời kỳ tăng lãi suất năm 2018 đã gầnnhư kết thúc.Một nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu kinh tế LG nói hiện có nhiều dự đoán cho rằng Mỹ sẽ tăng lãi suất một lần trong năm nay còn Hàn Quốc sẽ duy trì đóng băng lãi suất. Điều này đồng nghĩa với việc các khoản vay lãi suất cố định cũng sẽ mất đi sức hút đối với khách hàng.