Quy mô thu thuế năm 2018 vượt 22,6 tỷ USD so với mục tiêu

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm 8/2 công bố kết quả thu thuế năm 2018 đã đạt 293.600 tỷ won (261,21 tỷ USD), vượt 25.400 tỷ won (22,6 tỷ USD) so với kế hoạch đề ra ban đầu, và là mức cao kỷ lục tính đến nay.Trong đó, thu thuế doanh nghiệp vượt 7.900 tỷ won (7,03 tỷ USD) so với mục tiêu đề ra do lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp chíp bán dẫn đã tăng mạnh. Cùng lúc đó, lượng giao dịch bất động sản tăng đã khiến thu thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản vượt 7.700 tỷ won (6,85 tỷ USD) so với mục tiêu ban đầu. Thu thuế thu nhập của người lao động cũng vượt 2.300 tỷ won (hơn 2 tỷ USD) do mức lương tăng và số lao động thường xuyên tăng.Nguồn thu thuế giá trị gia tăng và thuế giao dịch chứng khoán lần lượt vượt 2.700 tỷ won (2,4 tỷ USD) và 2.200 tỷ won (1,96 tỷ USD) so với mục tiêu đề ra.Ngược lại, thu thuế giao thông, môi trường và năng lượng lại thấp hơn 1.100 tỷ won (978 triệu USD) do biện pháp hạ thuế xăng dầu tạm thời của Chính phủ. Nguồn thu thuế hải quan giảm 600 tỷ won (533,8 triệu USD) do tỷ giá hối đoái giảm.Quy mô thu thuế của Hàn Quốc đã vượt mục tiêu 4 năm liên tiếp, kể từ năm 2015, với quy mô ngày một lớn hơn. Chính phủ giải thích rằng đối với năm 2018 sự thịnh vượng của ngành chíp bán dẫn và tình hình khả quan ở thị trường bất động sản là những nguyên nhân chính dẫn đến kết quả tăng này.