Chính giới đề xuất Quốc hội phương án kỷ luật ba nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do

Photo : YONHAP News

Đảng Dân chủ đồng hành, đảng Tương lai chính nghĩa, đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý hôm thứ Ba (12/2) đã trình lên Ủy ban đạo đức Quốc hội phương án kỷ luật ba nghị sĩ Kim Jin-tae, Lee Jong-myung và Kim Sun-rye của đảng Hàn Quốc tự do vì đã có những phát ngôn sỉ nhục giá trị lịch sử phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980.Chính giới chỉ ra rằng phát ngôn của ba nghị sĩ đã phủ định tính chất lịch sử, sỉ nhục phong trào vận động Gwangju, làm vấy bẩn danh dự và sự uy nghiêm của Quốc hội. Những phát ngôn này còn sỉ nhục cả những người dân từng cống hiến cho chủ nghĩa dân chủ Hàn Quốc, là hành động phủ nhận thể chế dân chủ hiến định. 4 đảng tuyên bố sẽ hợp sức để khai trừ các nghị sĩ này.Đảng Dân chủ đồng hành còn cảnh báo sẽ cùng với các đảng đối lập xúc tiến xây dựng luật đặc biệt với nội dung xử phạt những hành vi bóp méo lịch sử, phỉ báng phong trào dân chủ Gwangju 18/5.Cũng trong ngày 12/2, Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn đảng Hàn Quốc tự do Kim Byung-joon đã mở buổi họp báo, chính thức xin lỗi gia quyến các liệt sĩ hy sinh trong phong trào vận động dân chủ Gwangju và người dân thành phố Gwangju.Ông Kim cam kết Ủy ban đạo đức của đảng này sẽ xử lý nghiêm khắc vụ việc. Tuy nhiên, Chủ tịch Kim cho biết sẽ đưa ra lập trường về việc đưa ba nghị sĩ trên ra kỷ luật tại Ủy ban đạo đức Quốc hội sau khi Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won trở về nước sau chuyến thăm Mỹ.