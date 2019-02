Lao động có việc làm trong tháng 1 tại Hàn Quốc tăng 19.000 người

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (13/2) công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 1" cho biết lao động có việc làm thời gian này đã đạt 26.232.000 người, tăng 19.000 người so với cùng kỳ năm 2018.Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây, sau mức tăng 3.000 người vào tháng 8 năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mục tiêu năm nay mà Chính phủ đề ra là tăng 150.000 người.Tỷ lệ tuyển dụng, tức lao động có việc làm trên dân số trên 15 tuổi, đạt 59,2%, giảm 0,3% so với tháng 1 năm 2018. Tỷ lệ thất nghiệp là 4,5%, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong vòng 9 năm kể từ năm 2000.Xét theo ngành, lao động có việc làm ở ngành chế tạo giảm 170.000 người, lao động ngành hỗ trợ dự án, quản lý cơ sở dự án giảm 76.000 người, lao động ngành bán buôn, bán lẻ giảm 67.000 người.Về độ tuổi, lao động có việc làm ở lứa 20, 50 và 60 tăng, nhưng con số này ở độ tuổi 30 lại giảm 126.000 người, độ tuổi 40 giảm 166.000 người so với một năm trước.Chính phủ Hàn Quốc hôm 13/2 đã có cuộc họp thảo luận về đối sách tuyển dụng. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cam kết các cơ quan Nhà nước sẽ tích cực đẩy mạnh tuyển dụng, thực hiện đúng kế hoạch tuyển dụng mới 23.000 người, và tuyển thêm trên 2.000 người. Chính phủ cũng sẽ dốc toàn lực để tạo thêm nhiều việc làm ở khối tư nhân, như hỗ trợ dự án quy mô lớn của các doanh nghiệp.