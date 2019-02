Hàn Quốc thí điểm chế độ cảnh sát tự trị

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Bộ Hành chính và an toàn cùng Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm thứ Năm (14/2) đã nhóm họp tại Quốc hội, tuyên bố sẽ triển khai thí điểm chế độ cảnh sát tự trị tại 5 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có thủ đô Seoul và thành phố Sejong bắt đầu từ năm nay.Tại Hàn Quốc, Cơ quan Cảnh sát thuộc quyền quản lý của Chính phủ trung ương. Do đó, chính quyền địa phương không có quyền hạn nào về tình hình trị an. Hiện tại, chế độ cảnh sát tự trị mới chỉ được áp dụng hạn chế ở Jeju, hòn đảo phía Nam Hàn Quốc.Cuộc họp ba bên nói trên quyết định sửa đổi toàn bộ "Luật Cảnh sát", nhằm tách biệt bộ máy cảnh sát hiện nay thành cảnh sát quốc gia và cảnh sát tự trị. Trong dự thảo sửa đổi sẽ bao gồm các nội dung là cảnh sát tự trị thực thi các công việc liên quan tới trật tự trị an, như an toàn đời sống người dân, các vấn đề về thanh niên, phụ nữ và giao thông, đồng thời được trao một số quyền điều tra các hành vi như cản trở người thi hành công vụ, hay quyền xử lý đầu tiên tại hiện trường. Trong thời gian đầu, cảnh sát tự trị vẫn sẽ thuộc quyền quản lý của Nhà nước, sau đó sẽ dần dần được chuyển cho chính quyền các địa phương.Đảng cầm quyền, Chính phủ và Phủ Tổng thống nhất trí việc mở rộng triển khai chế độ cảnh sát tự trị ra toàn quốc đến năm 2021.