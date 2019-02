Mặt trời nhân tạo KSTAR đạt được nhiệt độ ion plasma trên 100 triệu độ C

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu tổng hợp hạt nhân quốc gia Hàn Quốc (NFRI) hôm thứ Năm (14/2) công bố lò phản ứng Tokamak siêu dẫn Hàn Quốc (KSTAR), còn được gọi là Mặt trời nhân tạo, đã lần đầu tiên trên thế giới duy trì được nhiệt độ ion trên 100 triệu độ C trong vòng 1,5 giây.Lò phản ứng KSTAR sử dụng nam châm siêu dẫn (superconducting magnet) để tạo ra nhiệt độ trên 100 triệu độ C, khiến các phân tử phía trong lò phản ứng chuyển sang thể plasma, một thể thứ tư với những đặc tính khác với thể rắn, thể lỏng và thể khí.Nhiệt độ ion plasma trên 100 triệu độ C là nhiệt độ cao gấp 7 lần so với nhiệt độ 15 triệu độ C ở tâm của Mặt trời. Điều kiện cốt lõi để xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân trên Trái đất, nơi có trọng lực nhỏ hơn Mặt trời, là duy trì nhiệt độ cao trên 150 triệu độ C trong vòng trên 300 giây.Tổng hợp hạt nhân là nguyên lý sản sinh năng lượng của Mặt trời. Quá trình tổng hợp hạt nhân của các nguyên tử nhẹ như hydro sang hạt nhân nguyên tử nặng sẽ giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ. Phát điện bằng tổng hợp hạt nhân đang được coi là "ứng cử viên nặng ký" cho nguồn năng lượng tương lai.Với bước tiến về công nghệ vận hành plasma, Hàn Quốc kỳ vọng sẽ đóng vai trò nòng cốt trong quá trình thử nghiệm tổng hợp hạt nhân chung giữa bảy nước, trong đó có Mỹ và Pháp.Trong năm nay, Viện nghiên cứu tổng hợp hạt nhân quốc gia Hàn Quốc sẽ tiếp tục thử nghiệm, đặt mục tiêu duy trì nhiệt độ 100 triệu độ C trong vòng hơn 10 giây bằng cách sử dụng thêm súng bắn tia trung tính (neutral beam injector) giúp tăng nhiệt độ plasma.