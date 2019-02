Cán cân vãng lai Hàn Quốc thặng dư 21 năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc hôm thứ Sáu (15/2) công bố báo cáo "Cán cân quốc tế tháng 12 năm 2018". Theo đó, trong năm ngoái, cán cân vãng lai của Hàn Quốc đạt thặng dư 76,41 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư kỷ lục 21 năm liên tiếp, kể từ sau năm 1998, tức thời kỳ khủng hoảng tiền tệ châu Á. Trước đó, mức thặng dư năm 2017 của Hàn Quốc là 75,23 tỷ USD.Cán cân hàng hóa đạt thặng dư 111,87 tỷ USD, quy mô thặng dư thấp nhất kể từ sau mức 86,15 tỷ USD năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu đạt cao kỷ lục 625,4 tỷ USD, tăng 7,8% so với năm trước, nhập khẩu đạt 513,57 tỷ USD, tăng 10%. Giá dầu tăng kéo theo đơn giá nhập khẩu dầu thô, gas và các chế phẩm dầu mỏ tăng vọt.Ngược lại, cán cân dịch vụ thâm hụt 29,74 tỷ USD, mức thâm hụt lớn thứ hai trong lịch sử, sau mức 36,73 tỷ USD của năm 2017. Trong đó, cán cân du lịch thâm hụt 16,65 tỷ USD. Một quan chức BOK giải thích lượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Hàn Quốc đang có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn chưa về được ngưỡng như trong quá khứ. Trước đó, con số này đã giảm mạnh do mâu thuẫn Hàn-Trung liên quan đến việc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).Trong một tin liên quan, cũng trong ngày 15/2, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đã công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 2", nhận định tình hình xuất khẩu gần đây đang có sự điều chỉnh song song với đầu tư. Bộ này cho biết các yếu tố bất ổn như mâu thuẫn thương mại, tình hình ngành chíp bán dẫn bấp bênh vẫn đang tiếp diễn.Các nội dung "xuất khẩu duy trì được xu hướng vững vàng" hay "nền kinh tế Hàn Quốc vẫn đang có xu hướng hồi phục" từng được đề cập trong các báo cáo trước đến nay đã không còn. Điều này được phân tích là bởi xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm hai tháng liên tiếp từ tháng 12 năm ngoái.Trong tháng trước, xuất khẩu thép, máy móc thông thường đã tăng, nhưng xuất khẩu chíp bán dẫn, máy tính và thiết bị không dây viễn thông lại giảm 5,8% so với một năm trước.